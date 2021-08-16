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Россиянка выкинула из окна роддома чужого ребенка

Lenta.ruиещё 1
30 минут назад

Жительница Стерлитамака выкинула из окна роддома ребенка соседки по палате. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Россиянка выкинула из окна роддома чужого ребенка
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным канала, пациентка родильного отделения 1 взяла малыша соседки по палате и швырнула его в окно с третьего этажа. От полученных травм младенец скончался.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Женщина задержана, однако полицейским она ничего не объяснила. По данным Telegram-канала Baza, пациентка наблюдалась в психоневрологическом диспансере, однако была снята с учета, так как не представляла угрозы для окружающих. Ее ребенка временно изолировали.

Ранее в Москве 24-летний Леонид Кудрявцев выбросил двухлетнего мальчика из окна. В это время в квартире находилась бабушка ребенка. После случившегося отец в полуголом виде выбежал из подъезда и скрылся, но вскоре был задержан.

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