На детской площадке в Москве пчелы напали на ребенка

На детской площадке у пруда Подоселки в московском районе Бирюлево обнаружили пчелиный улей. Насекомые напали на одного из детей, игравших на площадке. Мальчик получил несколько укусов в спину. Об этом сообщает Telegram -канал «Москва с огоньком».

«Дети там играли, бесились, и пчелы покусали ребенка в спину. Мама мальчика сообщила, что все жала они достали», — говорится в сообщении.

Ранее в Московской области умерла 10-летняя девочка после двух укусов ос. Девочка вместе с родителями и еще несколькими семьями с детьми приехали отдыхать с палатками на берег Оки, где позже появились осы, и с разницей в несколько часов они дважды укусили девочку. На следующее утро девочка потеряла сознание, родители не успели довезти ее до медучреждения — она скончалась по дороге.