В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На детской площадке в Москве пчелы напали на ребенка

Мослента
1 час назад

На детской площадке у пруда Подоселки в московском районе Бирюлево обнаружили пчелиный улей. Насекомые напали на одного из детей, игравших на площадке. Мальчик получил несколько укусов в спину. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На детской площадке в Москве пчелы напали на ребенка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дети там играли, бесились, и пчелы покусали ребенка в спину. Мама мальчика сообщила, что все жала они достали», — говорится в сообщении.

Сотрудники коммунальных служб оперативно отреагировали на просьбы местных жителей. Улей был убран, сама площадка обработана от насекомых.

Ранее в Московской области умерла 10-летняя девочка после двух укусов ос. Девочка вместе с родителями и еще несколькими семьями с детьми приехали отдыхать с палатками на берег Оки, где позже появились осы, и с разницей в несколько часов они дважды укусили девочку. На следующее утро девочка потеряла сознание, родители не успели довезти ее до медучреждения — она скончалась по дороге.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители