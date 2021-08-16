Летевший из Крыма самолет экстренно сел в Москве

Пассажирский самолет Airbus A321 Симферополь — Белгород из-за сработавшего сигнала о неисправности совершил экстренную посадку в подмосковном Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

Фото: ТАСС ТАСС

Около 19:12 мск самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина срабатывания датчика устанавливается, — сообщил источник.

Ранее в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолёт Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Самара. Предварительной причиной возврата названа течь топлива из двигателя.

Также 26 июля пришлось сесть в Домодедово самолёту белорусской авиакомпании Belavia. Он подавал сигнал бедствия и садился с одним выключенным двигателем.