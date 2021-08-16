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Самолёт Симферополь — Белгород экстренно сел в Москве

News.ru
51 минуту назад

Пассажирский самолет Airbus A321 СимферопольБелгород из-за сработавшего сигнала о неисправности совершил экстренную посадку в подмосковном Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах.

Летевший из Крыма самолет экстренно сел в Москве
Фото: ТАССТАСС

Около 19:12 мск самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина срабатывания датчика устанавливается, — сообщил источник.

Ранее в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолёт Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Самара. Предварительной причиной возврата названа течь топлива из двигателя.

Также 26 июля пришлось сесть в Домодедово самолёту белорусской авиакомпании Belavia. Он подавал сигнал бедствия и садился с одним выключенным двигателем.

Несколько человек упали с улетающего из Кабула самолета

Пилот Дамир Юсупов, Герой России, которому пришлось сажать такую модель Airbus A321 в кукурузное поле рассказал о возвращении к полётам после случившегося. Юсупов сказал, что хочет как можно скорее снова совершить полёт, чтобы забыть предыдущий.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Москва,Белгород,Симферополь,
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