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Мощная волна смыла россиянина с пирса во время шторма и попала на видео

Александр Кузьмин
37 минут назад

В Сочи россиянин пошел купаться в море во время шторма и не смог самостоятельно выбраться обратно на пирс. Произошедшее попало на видео, его опубликовал Instagram-аккаунт @sochi_live.

На кадрах видно, как неизвестный стоит по пояс в воде и держится руками за край пирса. К нему на помощь подбегают двое других мужчин и пытаются вытянуть его из моря, однако мощная волна сбивает с ног одного из спасателей и смывает его с причала. В подписи к публикации сообщалось, что пострадавший «с большим трудом выбрался на берег».

Происшествия,Видео,Сочи,
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