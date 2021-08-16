Мощная волна смыла россиянина с пирса во время шторма и попала на видео

В Сочи россиянин пошел купаться в море во время шторма и не смог самостоятельно выбраться обратно на пирс. Произошедшее попало на видео, его опубликовал Instagram-аккаунт @sochi_live.

На кадрах видно, как неизвестный стоит по пояс в воде и держится руками за край пирса. К нему на помощь подбегают двое других мужчин и пытаются вытянуть его из моря, однако мощная волна сбивает с ног одного из спасателей и смывает его с причала. В подписи к публикации сообщалось, что пострадавший «с большим трудом выбрался на берег».