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В отеле Барселоны произошел взрыв

ТАССиещё 1
39 минут назад

Взрыв прогремел в понедельник днем в одном из отелей в испанской Барселоне (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico.

В отеле Барселоны произошел взрыв
Фото: ReutersReuters

По ее информации, правоохранительные органы начали расследование случившегося. В региональной полиции корреспонденту ТАСС подтвердили, что в результате инцидента нет пострадавших. Сейчас территория вокруг отеля оцеплена.

Как уточнила каталонская полиция в Twitter, "исключена [версия] террористического акта, ключевая гипотеза указывает на то, что речь может идти об использовании пиротехники на улице".

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Каталония,
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