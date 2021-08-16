В отеле Барселоны произошел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник днем в одном из отелей в испанской Барселоне (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico.

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По ее информации, правоохранительные органы начали расследование случившегося. В региональной полиции корреспонденту ТАСС подтвердили, что в результате инцидента нет пострадавших. Сейчас территория вокруг отеля оцеплена.