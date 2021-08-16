Суд арестовал выбросившую младенца в мусорный бак в Москве

Женщина, выбросившая свою новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы , арестована. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале .

"Суд, с учетом позиции прокуратуры , арестовал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусорном контейнере на улице Усачева. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщает надзорное ведомство.

В мусорном контейнере на улице Усачева,14 августа была найдена новорожденная девочка, завернутая в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенок госпитализирован, его осматривают врачи. В ходе допроса 41-летняя мать сообщила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности.