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В Москве арестовали женщину, выкинувшую новорожденную дочь в мусорный бак

ТАССиещё 7
2 часа назад

Женщина, выбросившая свою новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы, арестована. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Суд арестовал выбросившую младенца в мусорный бак в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд, с учетом позиции прокуратуры, арестовал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусорном контейнере на улице Усачева. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - сообщает надзорное ведомство.

Как сообщает Хамовнический суд Москвы, Элина Жумагулова арестована до 14 октября.

В мусорном контейнере на улице Усачева,14 августа была найдена новорожденная девочка, завернутая в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенок госпитализирован, его осматривают врачи. В ходе допроса 41-летняя мать сообщила, что была не готова воспитывать девочку одна и испугалась ответственности.

Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль. Прокуратура и полиция проводят проверки по данному факту.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,Москва,
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