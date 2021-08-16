В Москве оштрафовали главреда Baza

Савёловский суд Москвы оштрафовал главного редактора Baza Никиту Могутина на 180 тысяч рублей за «участие в несанкционированном мероприятии». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Фото: Instagram Instagram

В сообщении уточняется, что речь идёт о несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в столице 21 апреля. Там Могутин работал в качестве корреспондента — он освещал события, происходившие на митинге, и позднее выложил ролик.

Во время заседания судья отказался вызвать на процесс свидетелей, способных доказать, что Могутин не участвовал в митинге, а работал на нём, а также полицейских, которые проходят свидетелями по его делу, — добавляется в сообщении издания.

Адвокат Могутина Алексей Михальчик заявил, что в ближайшее время это решение суда будет обжаловано. По его словам, во время рассмотрения дела было допущено большое количество нарушений, в связи с чем вердикт инстанции может быть необъективным.