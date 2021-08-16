Убийцы дагестанца в Москве скрылись на машинах Центра Хруничева

Киллеры, расстрелявшие уроженца Махачкалы на Кутузовском проспекте в Москве, скрылись с места преступления на двух автомобилях Toyota Camry, которые по документам принадлежат Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Сейчас следствие выясняет, как эти машины оказались замешаны в убийстве.

Также изданию стало известно о еще одном пострадавшем в результате стрельбы. Речь идет о 25-летнем дагестанце, поступившем в больницу с огнестрельным ранением в лопатку вечером в воскресенье, 15 августа. Мужчина утверждает, что стал случайной жертвой происшествия.