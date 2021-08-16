Грузчики опрокинули при доставке самую дорогую модель Ferrari. Инцидент с падением спортивного автомобиля запечатлели на камеру, видео опубликовал на своей странице в Instagram блогер и инвестор Бав Маджития (Bav Majithia).
«Представьте себе сценарий .....заказал новый Ferrari, ждал несколько месяцев, и вам говорят, что доставка сегодня, а затем это происходит при доставке! Как вы думаете, его повредили?» – подписал публикацию Маджития.
Ferrari SF90 Stradale является самым дорогим транспортным средством в линейке итальянского автопроизводителя. Эта машина обошлась его покупателю в 1,5 миллиона долларов (более 110 миллионов рублей).