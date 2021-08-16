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В сети появилось видео подающих людей из покидающего Кабул самолета

Анна Безрукова
1 час назад

Люди падали из американского самолета, покидающего аэропорт Кабула. Как сообщили местные издания, несколько человек предприняли попытку сбежать, зацепившись за шасси.

В сети появилось видео подающих людей из покидающего Кабул самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям других изданий, они были сброшены с самолета, сообщает Телеграм-канал «Mash».

Видео с людьми, которые надеялись таким образом покинуть Афганистан, также опубликовал Телеграм-канал «360».

Следует отметить, что сейчас в Афганистане полеты осуществляют только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых из страны эвакуируют иностранных граждан. Вследствие приостановки коммерческих рейсов оказался недоступен один из последних способов побега из страны для самих афганцев, опасающихся правления талибов (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Напомним, накануне, 15 августа боевики подошли к Кабулу, окружили город и заявили, что теперь контролируют всю страну.

Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул пределы государства, хотя еще менее месяца назад сделал публичное заявление, что никуда не уедет.

Согласно данным некоторых источников, управление страной сейчас находится в руках временного совета. Этот орган, как предполагается, передаст власть в руки талибов (террористическая организация, запрещенная в России).

Происшествия,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Кабул,
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