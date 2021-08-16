Несколько человек упали с улетающего из Кабула самолета

Двое человек упали с вылетающего из Кабула самолета. Видео происшествия опубликовало агентство Asvaka.

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На кадрах видно, как два человека падают с самолета на дома. На другом видео видно, как упавшие пытались себя привязать к обтекателю шасси перед взлетом. Местные СМИ сообщили о падении трех человек с военно-транспортного самолета США Lockheed C-130 Hercules.

15 августа радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство радикалов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.