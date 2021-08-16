Несколько человек погибли при падении из американского грузового самолета во время вылета из Кабула. Жуткие кадры публикует Telegram-канал Mash.

По одним данным, люди пытались сбежать из афганской столицы, зацепившись за шасси лайнера. Согласно другим сведениям, их сбросили с самолета, сообщает канал.

В самой воздушной гавани Кабула от трех до пяти человек погибли в результате стрельбы, которую открыли американские военные, когда толпа людей выбежала на взлетную полосу.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после наступления радикального движения «Талибан»* на правительственные войска. Накануне стало известно, что мятежники вошли столицу страны и взяли под контроль дворец президента. Глава государства Ашраф Гани объявил о своей отставке и покинул Афганистан.