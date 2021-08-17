Сотрудник российского СИЗО попался на взятке от осужденного

В Смоленской области при получении взятки был задержан сотрудник СИЗО-1. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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13 августа подозреваемый получили 15 тысяч рублей за передачу осужденному мужчине запрещенных в учреждении предметов. Преступление было выявлено оперативниками регионального управления ФСИН России. СКР возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).