Напавшего на русскоговорящую кассиршу в Бишкеке арестовали

«Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц с содержанием в СИЗО-1 Бишкека», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют по статье о хулиганстве, а МВД РФ запретило ему въезжать в России в течение 10 лет. 12 августа его доставили в изолятор.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы 2 августа. По ее словам, мужчина был нетрезв и, «грубо нарушал общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражался нецензурной бранью». В результате между ними произошла словесная перепалка из-за того, что она говорила на русском языке, после которой мужчина взял калькулятор и ударил им сотрудницу торгово-развлекательного центра по голове. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.