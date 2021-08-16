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Подплывшую к берегу смертельно опасную акулу сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Испании смертельно опасная акула напугала отдыхающих на пляже, подплыв к самому берегу. Инцидент произошел на одном из пляжей города Бенидорм, сообщает издание Daily Mail, в распоряжении которого оказалось снятая очевидцами запись.

На кадрах запечатлено, как огромный хищник заплыл на мелководье и почти полностью вылез из воды. Испуганные люди толпятся у берега, а спасатели следят за тем, чтобы они не приближались к рыбе. К месту ЧП полиция выслала два катера и вертолет. Но вскоре морской обитатель уплыл на глубоководье.

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