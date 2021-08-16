В Испании смертельно опасная акула напугала отдыхающих на пляже, подплыв к самому берегу. Инцидент произошел на одном из пляжей города Бенидорм , сообщает издание Daily Mail, в распоряжении которого оказалось снятая очевидцами запись.

На кадрах запечатлено, как огромный хищник заплыл на мелководье и почти полностью вылез из воды. Испуганные люди толпятся у берега, а спасатели следят за тем, чтобы они не приближались к рыбе. К месту ЧП полиция выслала два катера и вертолет. Но вскоре морской обитатель уплыл на глубоководье.