В аэропорту Кабула погибли несколько человек

Толпы людей пытаются покинуть столицу Афганистана, которая практически находится под контролем движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Талибы контролируют все погранпереходы, и только международный аэропорт Кабула — под контролем американских военных.

Фото: Reuters Reuters

Накануне аэропорт прекратил принимать коммерческие рейсы. Летают только военно-транспортные самолеты и те, которые эвакуируют иностранцев.

Несколько сотен человек прорвались на летное поле. На видео, которое есть в интернете, люди, расталкивая друг друга, пытаются взобраться по трапу в стоящий самолет.

Несколько человек погибли. Местные СМИ пишут, что людей могли задавить при попытке прорваться в самолет. Американские военные, как сообщают очевидцы, стреляли только в воздух, пытаясь успокоить толпу.