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В аэропорту Кабула хаос: есть погибшие

BFM.RU
58 минут назад

Толпы людей пытаются покинуть столицу Афганистана, которая практически находится под контролем движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Талибы контролируют все погранпереходы, и только международный аэропорт Кабула — под контролем американских военных.

В аэропорту Кабула погибли несколько человек
Фото: ReutersReuters

Накануне аэропорт прекратил принимать коммерческие рейсы. Летают только военно-транспортные самолеты и те, которые эвакуируют иностранцев.

Несколько сотен человек прорвались на летное поле. На видео, которое есть в интернете, люди, расталкивая друг друга, пытаются взобраться по трапу в стоящий самолет.

Несколько человек погибли. Местные СМИ пишут, что людей могли задавить при попытке прорваться в самолет. Американские военные, как сообщают очевидцы, стреляли только в воздух, пытаясь успокоить толпу.

«Талибан» провозгласил войну в Афганистане законченной. Представитель движения в Катаре Мохаммад Наим сказал Al Jazeera, что с формой правления новые власти скоро определятся и что главное сейчас — чтобы в стране было безопасно и она была свободна от коррупции. Как ожидается, в ближайшее время они объявят о создании Исламского эмирата Афганистан.

Происшествия,Талибан,Россия,Кабул,Афганистан,
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