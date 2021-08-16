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Появилось видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова

Александр Кузьмин
59 минут назад

Кадры из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова появились в Сети, видео публикует Telegram-канал «Репортер UA».

На записи видно, как градоначальник ходит по жилищу с оружием, он смотрит в телефон, после чего садится у двери. Далее камера демонстрирует крыльцо дома и отпрыгивающую в сторону кошку. Предположительно, что в этот момент случилась трагедия.

Напомним, мэр Кривого Рога был обнаружен мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство». Сейчас МВД Украины рассматривает три версии случившегося: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.

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