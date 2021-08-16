Толпы людей прорвались на территорию аэропорта города Кабула в Афганистане. Видео с места событий публикует Telegram-канал Life SHOT. На записи видно, как люди бегут на взлетно-посадочную полосу кабульской воздушной гавани. Американские военные открыли предупредительный огонь.