Мощные ливни затопили Новороссийск в ночь на понедельник. Снятые очевидцами кадры публикует RT. На записях видно, как бурные потоки воды текут по улицам города, слышны звуки серены, предупреждающие о возможной эвакуации. Городские службы и спецтехника ликвидируют последствия непогоды.
Принесший в Краснодарский край на прошлой неделе обильные осадки циклон затопил Анапу, там пострадали более 20 санаториев и гостиниц. Непогода нанесла ущерб Славянску-на-Кубани и Темрюкскому району. В 14 муниципалитетах ввели режим ЧС.