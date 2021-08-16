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Опубликовано видео последствий ливня в Новороссийске

Александр Кузьмин
1 час назад

Мощные ливни затопили Новороссийск в ночь на понедельник. Снятые очевидцами кадры публикует RT. На записях видно, как бурные потоки воды текут по улицам города, слышны звуки серены, предупреждающие о возможной эвакуации. Городские службы и спецтехника ликвидируют последствия непогоды.

Принесший в Краснодарский край на прошлой неделе обильные осадки циклон затопил Анапу, там пострадали более 20 санаториев и гостиниц. Непогода нанесла ущерб Славянску-на-Кубани и Темрюкскому району. В 14 муниципалитетах ввели режим ЧС.

Происшествия,Погода,Видео,Новороссийск,
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