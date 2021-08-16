Мощные ливни затопили Новороссийск в ночь на понедельник. Снятые очевидцами кадры публикует RT. На записях видно, как бурные потоки воды текут по улицам города, слышны звуки серены, предупреждающие о возможной эвакуации. Городские службы и спецтехника ликвидируют последствия непогоды.