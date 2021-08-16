В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Петербурге задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции таможни

ТАССиещё 13
24 минуты назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Петербурге борца с коррупцией задержали за взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Розсыпало задержан по подозрению в получении взятки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Сумму взятки собеседник агентства не уточнил.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Федеральная таможенная служба,МВД,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители