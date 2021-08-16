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Борца с коррупцией задержали при получении взятки

Lenta.ru
28 минут назад

В Санкт-Петербурге оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали начальника службы по противодействию с коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало при получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Борца с коррупцией задержали при получении взятки
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»Александр Авилов / Агентство «Москва»

По данным телеканала, Розсыпало занимал должность около года. По данному факту в отношении борца с коррупцией возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее подполковника ФСБ арестовали по делу о получении взяток на 110 миллионов рублей.

Происшествия,Криминал,Федеральная таможенная служба,ФСБ,
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