Борца с коррупцией задержали при получении взятки

По данным телеканала, Розсыпало занимал должность около года. По данному факту в отношении борца с коррупцией возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.