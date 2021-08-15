В Кабуле прогремели два мощных взрыва

Два мощных взрыва прогремели рядом с посольством США и президентским дворцом в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

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Свидетели произошедшего сообщили, что на месте взрывов поднимаются столбы дыма. Кроме того, началась перестрелка с использованием легкого и тяжелого вооружения. О взрывах также сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV.

Ранее посольство США в стране сообщило об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула.