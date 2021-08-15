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В Кабуле прогремели два мощных взрыва

Lenta.ru
47 минут назад

Два мощных взрыва прогремели рядом с посольством США и президентским дворцом в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

В Кабуле прогремели два мощных взрыва
Фото: ReutersReuters

Свидетели произошедшего сообщили, что на месте взрывов поднимаются столбы дыма. Кроме того, началась перестрелка с использованием легкого и тяжелого вооружения. О взрывах также сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV.

Ранее посольство США в стране сообщило об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула.

В настоящее время управление Афганистаном передано временному совету, в состав которого вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть сторонникам радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Происшествия,Хамид Карзай,Талибан,Первый канал,ИТАР-ТАСС,Кабул,Соединенные Штаты,
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