В Кабуле прогремели два мощных взрыва

Два мощных взрыва прогремели рядом с посольством США и президентским дворцом в Кабуле, столице Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
Свидетели произошедшего сообщили, что на месте взрывов поднимаются столбы дыма. Кроме того, началась перестрелка с использованием легкого и тяжелого вооружения. О взрывах также сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV.
Ранее посольство США в стране сообщило об обстрелах и пожаре в аэропорту Кабула.
В настоящее время управление Афганистаном передано временному совету, в состав которого вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть сторонникам радикального движения «Талибан» (запрещено в России).