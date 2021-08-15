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Задержан душитель девушки, найденной в московском парке

Елена Прошина
22 минуты назад

Московское управление Следственного комитета объявило о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве молодой женщины, случившемся накануне в одном из московских парков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Задержан душитель девушки, найденной в московском парке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, задержанный поздним вечером 13 августа в парке Свиблово в районе Лазоревого проезда напал на женщину 1988 года рождения и задушил ее.

Жертва оказалась в парке, выйдя на регулярную пробежку. Сообщалось, что злоумышленник задушил девушку ее же лосинам, предварительно раздев. Оказавшиеся поблизости прохожие стали свидетелями происходящего и спугнули преступника. Охрана парка попыталась его задержать, однако престурник перебрался через речку Яузу, протекающую по парку, и сумел скрыться от погони. У погибшей остались двое малолетних детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ.

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