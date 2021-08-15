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В Самаре трое парней и девушка сняли на видео изнасилование официантки

Ювелина Бернст
48 минут назад

В Самаре четыре человека похитили девушку и надругались над ней, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

В Самаре трое парней и девушка сняли на видео изнасилование официантки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди подозреваемых 18-летняя девушка, ее молодой человек 19 лет, а также юноши 15 и 17 лет.

Они похитили 18-летнюю девушку, надругались над ней, и засняли издевательства на камеру, а потом стали шантажировать ее, требуя деньги и угрожая избиением, рассказала потерпевшая.

По словам потерпевшей, вечером 11 августа к ней подъехал автомобиль с незнакомыми девушке людьми. Один из них достал нож и стал угрожать ей, требуя сесть в машину. В итоге девушку насильно усадили в автомобиль и увезли в лес. Там в отношении нее были совершены насильственные действия сексуального характера.

Как злоумышленники вышли на потерпевшую, пока неизвестно. Предположительно, ее приметили в кафе, где она работает официанткой.

Девушка запомнила обидчиков и номер их автомобиля и обратилась в полицию.

Все подозреваемые сейчас задержаны и дают показания. По факту похищения возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Комсомольская правда,Самара,
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