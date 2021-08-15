Названа вероятная причина крушения Бе-200 в Турции

Наиболее вероятная причина катастрофы российского пожарного самолета Бе-200 в Турции — слишком низкий вход в ущелье. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала Readovka.

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Специалисты назвали ситуацию в небе над Аданой критической с самого начала. Они подчеркнули, что при тушении пожаров в ущельях никогда не работают снизу, только сверху. По словам экспертов, незадолго до крушения стало известно, что самолет начал сбрасывать воду, однако очагов возгорания поблизости не было.

«Оказавшись внизу, самолет попытался спастись, сбросив груз, и все-таки вырулить вверх», — заключили они.

После этого пилоты не смогли избежать столкновения.

По мнению специалистов, главный вопрос на данный момент — почему российское воздушное судно нарушило технику безопасности и оказалось внизу ущелья. Они отметили, что это могла быть как ошибка пилотов, так и преступная халатность диспетчеров, которые направили экипаж Бе-200 в незнакомую местность.