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Эксперты назвали вероятную причину крушения Бе-200 в Турции

Lenta.ru
23 минуты назад

Наиболее вероятная причина катастрофы российского пожарного самолета Бе-200 в Турции — слишком низкий вход в ущелье. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала Readovka.

Названа вероятная причина крушения Бе-200 в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты назвали ситуацию в небе над Аданой критической с самого начала. Они подчеркнули, что при тушении пожаров в ущельях никогда не работают снизу, только сверху. По словам экспертов, незадолго до крушения стало известно, что самолет начал сбрасывать воду, однако очагов возгорания поблизости не было.

«Оказавшись внизу, самолет попытался спастись, сбросив груз, и все-таки вырулить вверх», — заключили они.

После этого пилоты не смогли избежать столкновения.

По мнению специалистов, главный вопрос на данный момент — почему российское воздушное судно нарушило технику безопасности и оказалось внизу ущелья. Они отметили, что это могла быть как ошибка пилотов, так и преступная халатность диспетчеров, которые направили экипаж Бе-200 в незнакомую местность.

Эрдоган прокомментировал катастрофу Бе-200ЧС

Самолет-амфибия Бе-200, арендованный турецкими властями у России для тушения пожаров, разбился 14 августа в районе турецкого населенного пункта Адана, когда заходил на посадку. В результате катастрофы погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.

Происшествия,Турция,
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