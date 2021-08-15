Убийство мэра Кривого Рога сочли терактом

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) назвала террористическим актом убийство мэра города Кривой Рог Константина Павлова. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном в воскресенье.

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"Убийство Константина Павлова "Оппозиционная платформа - за жизнь" воспринимает как очередной террористический акт против нашей партии, осуществленный с одобрения и в условиях полной безнаказанности", - отметили в ОПЗЖ.

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В партии считают, что заказ по физическому уничтожению одного из лидеров ОПЗЖ, возглавлявшего один из крупнейших индустриальных центров Украины, выполнили "палачи, действующие в интересах власти [президента Украины Владимира] Зеленского".

"Власть Зеленского от фабрикации заказных уголовных дел и натравливания профашистских организаций перешла к прямому физическому устранению политических конкурентов и террору", - говорится в заявлении.

При этом ОПЗЖ отметила, что победа Павлова на выборах мэра Кривого Рога стала "холодным душем и для президента Зеленского, для которого этот город является родиной, и для Рината Ахметова, так как в этом городе сосредоточены его бизнес-интересы". "Очевидно, что именно действующая власть является главным выгодополучателем этого чудовищного преступления. Они это готовили сознательно, в частности, когда депутат от "Слуги народа" Никита Потураев с трибуны Верховной рады призывал "расстреливать ОПЗЖ". Партия, как отмечается в заявлении, ожидает, что власть попытается выдать это политическое убийство за суицид. В то же время, как подчеркнули в ОПЗЖ, " Константин Павлов был молодым, здоровым, оптимистичным человеком, а главное - глубоко верующим, награжденным орденом Украинской православной церкви Святителя Николая Чудотворца "За благотворительность".

Со своей стороны, Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью Павлова. Он сообщил также, что в понедельник ожидает отчет руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств случившегося.

Ранее в воскресенье полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство" из-за смерти Павлова. По ее данным, около 16:00 поступило сообщение о том, что тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома.