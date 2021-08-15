В Нижегородской области ревнивец зарезал школьницу

Около деревни Бараново Сосновского района Нижегородской области обнаружено тело 16-летней девочки, которая считалась пропавшей, сообщается на сайте СК России по региону.

На теле присутствуют следы насильственной смерти, уточнили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего знакомого школьницы.

По версии следствия, в ночь на 15 августа молодые люди встретились, чтобы обсудить отношения. В ходе беседы мужчина якобы на почве ревности нанес девушке удар ножом в сердце, от чего она скончалась на месте.