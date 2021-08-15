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На Камчатке нашли тело четвертого погибшего в крушении вертолета

Газета.Ru
49 минут назад

Спасители смогли поднять со дна Курильского озера на Камчатке, куда упал разбившийся вертолет Ми-8, тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На Камчатке нашли тело четвертого погибшего в крушении вертолета
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

«С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело», — рассказали в ведомстве.

Водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Ранее были подняты из воды и доставлены на берег тела троих погибших при крушении.

Всего на борту упавшего воздушного судна находились 13 туристов и трое членов экипажа. В результате катастрофы погибли восемь человек, в том число командир вертолета и ребенок.

Семьям погибших должны выплатить по 3 млн рублей: 2 млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии с страховыми условиями, и 1 млн рублей от авиакомпании «Витязь-Аэро», которой принадлежал разбившийся вертолет.

Происшествия,МЧС,
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