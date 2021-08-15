На Камчатке нашли тело четвертого погибшего в крушении вертолета

Спасители смогли поднять со дна Курильского озера на Камчатке, куда упал разбившийся вертолет Ми-8, тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

«С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято четвертое тело», — рассказали в ведомстве.

Водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Ранее были подняты из воды и доставлены на берег тела троих погибших при крушении.

Всего на борту упавшего воздушного судна находились 13 туристов и трое членов экипажа. В результате катастрофы погибли восемь человек, в том число командир вертолета и ребенок.