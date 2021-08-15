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В Москве умер главный муфтий Узбекистана

Елена Прошина
1 час назад

Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов скончался в московской больнице от легочного и сосудистого заболеваний. Об этом сообщил Telegram-канал Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

В Москве умер главный муфтий Узбекистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», — говорится в заявлени УМУ.

Информация об ухудшении здоровья Алимова стала появляться в соцсетях в конце июля. На этом фоне 23 июля УМУ заявляло, что состояние муфтия стабильное и что для его лечения привлечены квалифицированные врачи. Параллельно уточнялось, что он госпитализирован в одну из московских клиник по факту легочного и сосудистого заболеваний.

Усмонхон (Усмон) Алимов родился 1 января 1950 года в городе Иштыхан в Самаркандской области Узбекистана. Получил религиозное образование в медресе в Бухаре. В 1989–1990 годах учился в Университете Каравийин в Марокко. Перед тем как занять должность главного муфтия Узбекистана в 2006 году, Алимов был главным муфтием Самаркандской области

Происшествия,Москва,Узбекистан,
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