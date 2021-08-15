В Москве умер главный муфтий Узбекистана

Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов скончался в московской больнице от легочного и сосудистого заболеваний. Об этом сообщил Telegram-канал Управления мусульман Узбекистана (УМУ).

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«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», — говорится в заявлени УМУ.

Информация об ухудшении здоровья Алимова стала появляться в соцсетях в конце июля. На этом фоне 23 июля УМУ заявляло, что состояние муфтия стабильное и что для его лечения привлечены квалифицированные врачи. Параллельно уточнялось, что он госпитализирован в одну из московских клиник по факту легочного и сосудистого заболеваний.