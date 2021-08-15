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Раскрыты подробности о подозреваемом в шпионаже на Россию британце

Lenta.ru
56 минут назад

Британцу Дэвиду Смиту, которого подозревают в шпионаже в пользу России, грозить до 10 лет тюрьмы. Такие подробности раскрывает РИА Новости.

Раскрыты подробности о подозреваемом в шпионаже на Россию британце
Фото: ТАССТАСС

По его данным, такой срок тюремного заключения грозит британцу «в случае осуждения».

Также утверждается, что Смит был в браке с украинкой Светланой Макогоновой, которая, предположительно, родом из Одессы. Они поженились в шотландском городе Эр в 2002 году, после чего переехали в английский Кроли, а затем — в Германию, в связи с финансовыми проблемами. В феврале 2020 года Макогонова якобы внезапно ушла от британца.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал заявления о британском агенте, сотрудничавшем с Россией, и заявил, что будет всячески поддерживать расследование. По его словам, он пока не контактировал с коллегами из Великобритании по поводу поимки предполагаемого преступника.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали 57-летнего британца в Потсдаме. Скотленд-Ярд подтвердил эту информацию.

Происшествия,Криминал,Дэвид Смит,МИД,РИА Новости,Россия,
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