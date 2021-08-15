Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227

Управление гражданской обороны Гаити заявило, что число жертв землетрясения за несколько часов возросло до 227. В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, где находился эпицентр, ещё сотни пострадали и пропали без вести, сообщает РИА Новости.