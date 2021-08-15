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Число жертв землетрясения на Гаити резко увеличилось

News.ruиещё 6
57 минут назад

Управление гражданской обороны Гаити заявило, что число жертв землетрясения за несколько часов возросло до 227. В ведомстве уточнили, что из этого числа 158 человек погибли на юге, где находился эпицентр, ещё сотни пострадали и пропали без вести, сообщает РИА Новости.

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первые мероприятия, проведённые как профессиональными спасателями, так и населением, позволили вытащить многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых, — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 км к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренс произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2.

Ранее стало известно, что около трёх десятков человек стали жертвами землетрясения в южных провинциях Гаити. Первоначально было зарегистрировано 29 погибших. Поиски пострадавших и жертв продолжаются. Сейсмологи предупреждали, что катаклизм может вызвать цунами.

Происшествия,Катастрофы,РИА Новости,
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