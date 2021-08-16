Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1297

Число жертв во время землетрясения магнитудой 7,2 балла на Гаити выросло до 1297. Об этом сообщает AFP News Agency в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на власти.

Ранее Геологическая служба США (USGS) предупредила, что число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч.