Появились фото с места крушения самолета Бе-200 в Турции

В сети появились фотографии с места крушения самолета-амфибии Бе-200, который разбился в субботу, 14 августа, на юго-востоке Турции. Снимки опубликовал Sputnik Türkiye в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

На снимках можно увидеть обгоревшие обломки авиалайнера. В частности, на земле видны два поврежденных двигателя самолета, а также часть его хвоста с нанесенной на нем красной звездой.

Sputnik Türkiye

Также на фото запечатлены работающие на месте авиакатастрофы спасатели и военные.