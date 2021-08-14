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В Москве задержана женщина, выкинувшая младенца в мусорный бак

Ювелина Бернст
53 минуты назад

В московских Хамовниках задержана женщина, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере. Об этом сообщает РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

В Москве задержана женщина, выкинувшая младенца в мусорный бак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала, что задержанная будет доставлена в полицию, где с ней проведут следственные действия.

Живую девочку, которая родилась не более суток назад, 14 августа нашли в мусорном баке. Она была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенка передали врачам. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".

Накануне в Москве задержали гражданку Киргизии, которая оставила младенца в полиэтиленовом пакете на лавочке во дворе дома по Ярославскому шоссе.

Происшествия,Москва,
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