При крушении Бе-200 погиб опытный летчик Кузнецов

Легендарный российский летчик Евгений Кузнецов погиб при крушении самолета-амфибии Бе-200 в области Адана в Турции, информацию о гибели знаменитого пилота подтвердила Наталья Гугуева, режиссер картины «Форсаж. Возвращение», главным героем которого стал Кузнецов, пишет ТАСС.

Фото: Кадр: фильм «Форсаж. Возвращение» Кадр: фильм «Форсаж. Возвращение»

Создатель документального фильма отметила, что о смерти летчика ей сообщили его близкие.

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Ас в своем деле

Евгений Кузнецов окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. П. Чкалова (1987 год).

По распределению попал на Тихоокеанский флот. Другой знаменитый летчик, Тимур Апакидзе, предложил коллеге перевестись в корабельный истребительный полк, который в то время стоял в Саки.

Служить на Северной флоте Кузнецов начал в 1992 году. Вместе с 16 пилотами Центра подготовки Саки ему поручили развивать школу палубной авиации. На сайте министерства обороны России полковник Кузнецов в 2012 году упоминается как командир отдельного корабельного истребительного авиационного полка морской авиации Северного флота.

Высокого класса

Фильм о российских военных летчиках, которые после распада Советского Союза отошли вместе с Крымом Украине, сняли в 2016 году. Часть съемок проходила в Мурманской области. Кузнецов был одним из испытателей самолета-амфибии в условиях Арктики. Гугуева добавила, что летчик считался главным по испытаниям Бе-200. Кузнецов участвовал в полетах в арктических условиях с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

Заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин отметил, что в последнее время его коллега значился заместителем начальника центра в Ейске.

«Палубный летчик. Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», — подчеркнул он в беседе с РЕН ТВ.

«Погибли летчики очень высокого класса, ведь даже сама по себе посадка на воду является достаточно сложным маневром», — подчеркнул военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям».

Катастрофа в Турции

8 июля Бе-200 направили на тушение пожаров, которые охватили Турцию. Самолет врезался в гору около населенного пункта Адана в субботу, 14 августа. В результате аварии погибли пятеро российских военных, а также трое местных специалистов, указывавших на очаги возгораний.

После падения самолет воспламенился и полностью сгорел. От воздушного судна остались только дымящиеся обломки и хвостовая часть. Позже появились первые кадры с места катастрофы.

Для выяснения обстоятельств инцидента назначена техническая экспертиза. Расследованием причин падения Бе-200 займется специальная комиссия. Авиационный эксперт Роман Гусаров назвал разбившийся в Турции самолет Бе-200 «крайне надежным». До нынешнего инцидента за почти 20 лет активного использования воздушное судно ни разу не попадало в авиакатастрофы.