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На Гаити произошло ещё одно землетрясение

RT на русскомиещё 9
26 минут назад

Сейсмологи сообщили о землетрясении на Гаити магнитудой 5,8.

В Гаити произошло второе землетрясение за сутки
Фото: ReutersReuters

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение зафиксировано в 40 км к западу от города Ле-Ке с населением 125 тыс. человек.

В субботу, 14 августа, на Гаити произошло ещё одно землетрясение — магнитудой 7,2. В результате природного явления погибли 304 человека.

Власти страны ввели режим чрезвычайного положения.

Лидеры Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Кубы и США предложили оказать помощь пострадавшим из-за землетрясения.

Происшествия,Землетрясение,
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