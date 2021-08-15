В Гаити произошло второе землетрясение за сутки

Сейсмологи сообщили о землетрясении на Гаити магнитудой 5,8.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение зафиксировано в 40 км к западу от города Ле-Ке с населением 125 тыс. человек.