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Полет Бе-200 над турецким пляжем перед крушением сняли на видео

Елена Прошина
56 минут назад

Российский самолет Бе-200 незадолго до авиакатастрофы в Турции сняли на видео летающим на пляжем. Кадры оказались в распоряжении Telegram-канала «Военный осведомитель».

На записи Бе-200 выполняет полеты в районе морского побережья. Предположительно, на них запечатлено воздушное судно, разбившееся позже в районе турецкого города Адана. Самолет снижается к поверхности моря и заправляется водой, набирает высоту и направляется в сторону суши, пролетая над головами отдыхающих.

Принадлежащий России пожарный самолет Бе-200 с восьмью людьми на борту разбился около 15:10 по московскому времени при заходе на посадку после тушения возгораний в районе турецкого города Адана. На его борту находилось пятеро российских военных летчиков и трое граждан Турции, координировавших процесс тушения лесных пожаров.

Издание Readovka со ссылкой на турецкие СМИ пишет, что на борту потерпевшего крушение Бе-200 мог находиться известный российский летчик Евгений Кузнецов.

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Напомним, что 8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.

Бе-200 - крупнейший в мире самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Он способен взять на борт 12 тонн воды

Происшествия,Видео,Евгений Кузнецов,Министерство обороны,Россия,Турция,
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