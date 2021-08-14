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Минобороны подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе в Турции

Ювелина Бернст
51 минуту назад

В Минобороны России подтвердили гибель пятерых россиян при крушении самолета Бе-200 в Турции, передает РИА «Новости».

Минобороны подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что погибли все находящиеся на борту: пять российских военных, а также три турка.

В министерстве обороны республики рассказали, что ВВС Турции направили самолет и вертолет на место крушения самолета для участия в поисково-спасательной операции.

Российский пожарный Бе-200 упал на юге страны при заходе на посадку после тушения огня в районе турецкого Адана.

8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.

Бе-200 - крупнейший в мире самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Он способен взять на борт 12 тонн воды.

Происшествия,Министерство обороны,РИА Новости,Турция,
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