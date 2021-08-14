Посольство РФ выясняет, есть ли выжившие в крушении Бе-200 в Турции

Посольство России в Турции проверяет, есть ли выжившие в крушении российского пожарного самолета Бе-200, произошедшем на востоке страны. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-атташе российского диппредставительства Ирина Касимова.

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Пять российских военнослужащх и трое работников турецкого Главного управление лесного хозяйства страны находились на борту самолета Бе-200, потерпевшего катастрофу в районе города Кахраманмараш. К месту трагедии направлены поисковые подразделения.

Самолет разбился около 15:10 по Москве при заходе на посадку после тушения пожаров в районе города Адана

8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.