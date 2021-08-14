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Минобороны РФ подтвердило крушение арендованного у России пожарного самолета в Турции

Майк Габриелян
1 час назад

Минобороны России подтвердило крушение российского пожарного самолета Бе-200 в Турции. По предварительным данным, погибли 8 человек: 5 россиян и 3 турка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Минобороны РФ подтвердило крушение арендованного у России пожарного самолета в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-релизе оборонного ведомства сообщается, что пожарный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в районе города Адана.

Позже в сообщение «Интерфакса» было добавлено уточнение, что официального подтверждения гибели всех членов экипажа нет. В настоящее время посольство России в Анкаре выясняет, есть ли выжившие в авиакатастрофе.

В крушении российского пожарного самолета Бе-200 в Турции никто из экипажа не выжил, сообщает телеканал NTV. По его сведениям, самолет участвовал в тушении пожаров в провинции Мугла. Связь с ним пропала вскоре после начала тушения — после забора воды самолет не смог набрать нужную высоту и врезался в скалы.

Как сообщало российское Минобороны, Бе-200 разбился при заходе на посадку в районе города Адана. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших очаги пожаров.

В Турции разбился арендованный у России самолет для тушения пожаров

Ранее сообщалось, что на борту самолета Бе-200 находились 5 российских военных летчиков и три представителя управления Лесного хозяйства Турции.

Самолет был арендован в России и работал в составе пожарной группы Аданы.

Происшествия,Министерство обороны,Интерфакс,Россия,Турция,
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