Появилось видео эвакуации отдыхающих в Анапе на надувном «банане»

В сеть выложили видеоролик эвакуации отдыхающих в Анапе из зоны, захваченной дождевым паводком, на надувном «драконе-банане».

Как сообщает телеканал "360", видео снято в курортном поселке Джемете в пригороде Анапы. На нем видна затопленная мутной водой улица. Люди бродят по ней и складывают свои личные вещи на надувной «банан», используемый для эвакуации из зоны бедствия.

Напомним, что сильные ливни пришли на Кубань в ночь на 13 августа. Из-за них оказались подтоплены территории и жилые постройки в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Темрюкском районе под водой, по данным местных властей, оказалось около 800 придомовых территорий. Тысячи людей отрезаны стихией от электроснабжения.

Экстренное предупреждение из-за дождей продолжает действовать в Краснодарском крае.

«В период с 15 по 16 августа в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».