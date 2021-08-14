Главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест

Суд Владикавказа отправил под домашний арест Владимира Плиева - главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода умерли 11 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

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Данную информацию также подтвердил адвокат Плиева, передает Telegram-канал Life shot.

Уточняется, что главврача заключили под домашний арест на два месяца.

Плиев сообщал о проблемах медучреждения, в том числе, необходимости второй линии подачи кислорода, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрав республики. Главный врач оперативно информировал ведомство по вопросам, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства, рассказали в ведомстве.

9 августа в результате аварии в республиканской больнице Северной Осетии девять пациентов с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии умерли из-за нехватки кислорода. На следующее утро погибли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей.