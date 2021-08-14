Главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест

Суд Владикавказа отправил под домашний арест Владимира Плиева - главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода умерли 11 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Данную информацию также подтвердил адвокат Плиева, передает Telegram-канал Life shot.
Уточняется, что главврача заключили под домашний арест на два месяца.
Плиев сообщал о проблемах медучреждения, в том числе, необходимости второй линии подачи кислорода, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрав республики. Главный врач оперативно информировал ведомство по вопросам, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства, рассказали в ведомстве.
9 августа в результате аварии в республиканской больнице Северной Осетии девять пациентов с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии умерли из-за нехватки кислорода. На следующее утро погибли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал прорыв трубы под землей.
На следующий день после ЧП Плиев был задержан. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов.