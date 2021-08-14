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Капитан МВД покончил с собой в Москве

Lenta.ru
32 минуты назад

Капитан МВД, сотрудник Департамента информационных технологий покончил с собой в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Капитан МВД покончил с собой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина проживал в многоэтажном доме на улице Адмирала Лазарева.

Родственники погибшего рассказали, что он в последнее время сильно нервничал и засыпал только со снотворным. Сегодня ночью он попросил родных выключить свет в комнате.

Тело капитана МВД нашли под окнами дома, другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке тело 22-летнего полицейского нашли под окнами жилой многоэтажки. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. На теле погибшего не обнаружены следы криминального характера.

Происшествия,МВД,Москва,
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