Капитан МВД покончил с собой в Москве

Капитан МВД, сотрудник Департамента информационных технологий покончил с собой в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

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Мужчина проживал в многоэтажном доме на улице Адмирала Лазарева.

Родственники погибшего рассказали, что он в последнее время сильно нервничал и засыпал только со снотворным. Сегодня ночью он попросил родных выключить свет в комнате.

Тело капитана МВД нашли под окнами дома, другие подробности произошедшего не приводятся.