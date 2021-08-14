Смертельное ЧП в больнице Владикавказа: Главврач отправлен под домашний арест

Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца главврача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 9 августа, в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии погибли девять пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода. На следующий день умерли ещё двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией. По словам врио главы региона Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал прорыв трубы под землёй. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 пациент.

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — сообщил источник в суде.

Главврач больницы был задержан 10 августа. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным Минздрава региона, главный врач больницы в начале июля обращался в министерство с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении, на это было выделено 800 тысяч рублей, пишет РИА Новости.