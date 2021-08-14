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Главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест на два месяца

Парламентская газетаиещё 17
44 минуты назад

Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца главврача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты. Об этом сообщает ТАСС.

Смертельное ЧП в больнице Владикавказа: Главврач отправлен под домашний арест
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В понедельник, 9 августа, в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии погибли девять пациентов с коронавирусом из-за нехватки кислорода. На следующий день умерли ещё двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией. По словам врио главы региона Сергея Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал прорыв трубы под землёй. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 пациент.

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», — сообщил источник в суде.

Главврач больницы был задержан 10 августа. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным Минздрава региона, главный врач больницы в начале июля обращался в министерство с запросом о необходимости строительства второй кислородной линии в медучреждении, на это было выделено 800 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, комментируя аварию, заявил, что Авария произошла потому, что «сегодня эта больница и многие другие больницы находятся под той нагрузкой, которую они никогда не имели».

Происшествия,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Госдума,РИА Новости,Республика Северная Осетия — Алания,Владикавказ,
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