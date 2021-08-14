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В московском сквере задушили вышедшую на пробежку женщину

Елена Прошина
1 час назад

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства неизвестным 33-летней женщины в Москве. Об этом сообщает Газета.ru.

В московском сквере задушили вышедшую на пробежку женщину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ночью 14 августа неустановленный злоумышленник задушил женщину 1988 года рождения в сквере в районе Свиблово. Преступление произошло вблизи от Лазоревого проезда. Убийца скрылся с места преступления, переплыв через реку Яузу.

"Неизвестный в ночь на субботу напал на девушку в парке в Свиблово и задушил ее. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся", - рассказал источник ТАСС.

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что ранее на Никулинской улице в столице мужчина обезглавил сожительницу и совершил самоубийство.

Кроме того, Мосгорсуд приговорил к 18 годам заключения гражданина Таджикистана за убийство 75-летней москвички. Он проник вместе с ней в ее квартиру, затем ударил ее по лицу. В дальнейшем он изнасиловал пожилую даму и задушил ее. Далее убийца вынес из квартиры жертвы около 41 000 рублей.

Происшествия,Мосгорсуд,СКР,ИТАР-ТАСС,Москва,
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