В московском сквере задушили вышедшую на пробежку женщину

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства неизвестным 33-летней женщины в Москве. Об этом сообщает Газета.ru.

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Ночью 14 августа неустановленный злоумышленник задушил женщину 1988 года рождения в сквере в районе Свиблово. Преступление произошло вблизи от Лазоревого проезда. Убийца скрылся с места преступления, переплыв через реку Яузу.

"Неизвестный в ночь на субботу напал на девушку в парке в Свиблово и задушил ее. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся", - рассказал источник ТАСС.

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что ранее на Никулинской улице в столице мужчина обезглавил сожительницу и совершил самоубийство.