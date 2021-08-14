Появилось видео с затонувшим в озере на Камчатке вертолетом

Опубликовано видео с места крушения вертолета Ми-8 в районе озера на Камчатке. Кадры, сделанные с помощью подводных управляемых аппаратов, публикует «Пятый канал».

На опубликованных кадрах видно, как специалисты исследуют дно озера с помощью подводных дронов. На мониторах управления одного из этих аппаратов можно различить лежащие на грунте обломки разбившегося Ми-8.

Сотрудники МЧС вместе со специалистами Минобороны обследуют район крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», упавшего в озеро на территории заповедника на Камчатке.

Вертолет упал в озеро на территории Кроноцкого заповедника утром 12 августа. Машина затонула на глубине около 110 метров в 500 метрах от берега. На борту в момент крушения находились три члена экипажа и 13 туристов, в том числе ребенок. Восемь человек выжили в крушении, причем четверо из них получили травмы.

Поиски погибших в летном происшествии продолжаются. На данный момент поисковики смогли обнаружить рядом с затонувшим воздушным судном тела трех человек. Тело командира корабля подняли на поверхность.