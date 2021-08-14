Появились подробности жизни похитителя школьницы из Тайшета

Житель Тайшета Иркутской области, подозреваемый в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

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Он рассказал, что задержанный отбывал срок за убийство и вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).

После случившегося надзорное ведомство начало во всех территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН проверки исполнения должного контроля за поведением лиц, состоящими на учете после УДО, уточнили в прокуратуре.