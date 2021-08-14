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Появились подробности жизни похитителя школьницы из Тайшета

Ювелина Бернст
23 минуты назад

Житель Тайшета Иркутской области, подозреваемый в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

Появились подробности жизни похитителя школьницы из Тайшета
Фото: SputnikSputnik

Он рассказал, что задержанный отбывал срок за убийство и вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).

После случившегося надзорное ведомство начало во всех территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН проверки исполнения должного контроля за поведением лиц, состоящими на учете после УДО, уточнили в прокуратуре.

12 августа 45-летний житель Тайшета насильно удерживал несовершеннолетнюю девочку, убив ее бабушку и дядю. Школьнице удалось написать сообщение подруге и рассказать о произошедшем. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела в подвале, освободили девочку и задержали злоумышленника. На допросе он признался в убийстве, рассказав, что "ни с того ни с сего" набросился с молотком на бабушку дядю девочки.

Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Иркутская Область,Тайшет,
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