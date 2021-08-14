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Крупное ДТП под Владимиром: автобус с пассажирами врезался в грузовик

Майк Габриелян
31 минуту назад

Во Владимирской области туристический автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 22 человека, 16 доставлены в больницу. Об аварии сообщает региональное управление МВД.

Крупное ДТП под Владимиром: автобус с пассажирами врезался в грузовик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла около трёх часов ночи на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

«57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны г. Ярославля в сторону г. Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАН» с полуприцепом «ТОНАР» под управлением 37-летнего водителя», - сказано в официальном сообщении МВД.

Автобус и грузовик получили серьёзные повреждения, погибших нет. На фото, опубликованных МВД, видно, что удар пришелся в переднюю нижнюю часть автобуса, ее буквально разворотило. От грузовика оторвался прицеп.

Начальник отдела ГИБДД по Александровскому району Владимирской области Вадим Петров уточнил, что автобус ехал из Вологды в Москву. На борту находились 44 туриста, экскурсовод и два водителя.

Происшествия,Вадим Петров,ГИБДД,МВД,Владимирская Область,
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