Крупное ДТП под Владимиром: автобус с пассажирами врезался в грузовик

Во Владимирской области туристический автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 22 человека, 16 доставлены в больницу. Об аварии сообщает региональное управление МВД.

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Авария произошла около трёх часов ночи на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры».

«57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны г. Ярославля в сторону г. Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАН» с полуприцепом «ТОНАР» под управлением 37-летнего водителя», - сказано в официальном сообщении МВД.

Автобус и грузовик получили серьёзные повреждения, погибших нет. На фото, опубликованных МВД, видно, что удар пришелся в переднюю нижнюю часть автобуса, ее буквально разворотило. От грузовика оторвался прицеп.