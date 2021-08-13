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В Турции родители опознали тело пропавшего россиянина

Деловая газета "Взгляд"
20 минут назад

Родители опознали тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель, сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

В Турции родители опознали тело пропавшего россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация», – сказал представитель российской дипмиссии, передает РИА «Новости».

По его словам, причина смерти Рагина будет установлена в ходе последующих экспертиз.

Напомним, что Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся.

Его отец предполагал, что россиянина могли задержать в ходе рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Его решили искать на Принцевых островах.

10 августа на острове Бургазада близ Стамбула в Турции было обнаружено тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина, рядом найдена сумка с его документами.

Происшествия,РИА Новости,Россия,Стамбул,Турция,
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