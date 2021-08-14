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В квартире в Ярославле нашли тела трех «сидящих за столом» студентов

Lenta.ruиещё 1
48 минут назад

Тела трех студентов обнаружены в одной из квартир дома на проспекте Толбухина в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России по региону.

В квартире в Ярославле нашли тела трех «сидящих за столом» студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным СК, при первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. «Не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Источники в правоохранительных органах также рассказали, что тела погибших нашел сосед одного из них. Молодой человек вернулся в квартиру и обнаружил мертвецов, сидящих за накрытым столом. На столе остались стоять пепельница, пустая бутылка и три стакана.

Накануне труп мужчины нашли в туалете московского ресторана быстрого питания KFC. «Тело неизвестного мужчины найдено в туалете KFC, расположенного по адресу улица Ельнинская, дом 23», — рассказал источник.

Происшествия,МВД,Ярославль,
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